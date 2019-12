Jennifer Lopez revela que podría hacer colaboración con Shakira

Pese a que en el Super Bowl, Jennifer Lopez y Shakira actuarán por separado, la neoyorkina reveló que ambas podrían hacer una colaboración musical

La neoyorquina Jennifer Lopez se encuentra en ensayos para su debut en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2020, en el que compartirá escenario con la colombiana Shakira, y ya ha revelado que podrían trabajar juntas.

En una entrevista reciente para CBS, la también actriz aseguró que cada una tendrá su propio momento durante su intervención en la noche más importante del futbol americano, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de hacer una colaboración en vivo.

Coming up on #SundayMorning “My life has definitely changed…but the person inside me hasn’t really changed all that much.”@tonydokoupil catches up with @JLo on her new movie, her Golden Globe nomination and her Super Bowl halftime show https://t.co/OVIeDisDXi pic.twitter.com/DaL9cqJ2F8 — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 20, 2019

“Nunca he hecho una canción con Shakira. No estamos ensayando juntas, ella está haciendo su show, yo estoy haciendo el mío, pero vamos a hacer algo juntas, seguro”, confesó la intérprete de ‘On the floor‘, quien también se encuentra en campaña para conseguir su primera nominación al Óscar por la cinta ‘Hustlers’.

Respecto a grabar un tema con la colombiana antes de su presentación estelar en el encuentro deportivo, la ex esposa de Marc Anthony aseguró: “No lo sé. Todavía no hemos llegado ahí. Creo que las dos acabamos de empezar a ensayar nuestras propias canciones en este momento”.

La participación de Shakira y Jennifer Lopez en este espectáculo marcará la historia, pues a decir de la cantante, ambas interpretarán tanto temas en inglés como en español, “será un poco de ambos. Es en Miami, y ambas somos artistas latinas, traemos ese sabor, eso será emocionante y es algo nuevo que no ha estado en ningún otro Super Bowl”.

La confrontación deportiva tendrá lugar en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami, Florida, el próximo 2 de febrero de 2020. El anuncio de que ambas latinas, serían las encargadas del espectáculo de medio tiempo, corrió a cargo de las cantantes, quienes lo publicaron en sus redes sociales el pasado 26 de septiembre.

Con información de Notimex