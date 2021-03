Hija de Alicia Villarreal revela abuso sexual por parte de un familiar

Melenie, hija mayor de Alicia Villarreal, reveló que fue víctima de abuso sexual a los 17 años de edad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la joven, de ahora 21 años, narró que un familiar suyo le hizo tocamientos de índole sexual en noviembre de 2016.

Me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas. Sentí cómo ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”, contó.

Melenie afirmó que su madre, Alicia Villarreal, y su padrastro, Cruz Martínez, fueron las primeras personas en enterarse del ataque y quienes la han apoyado en todo momento.

Pese a ello, añadió, el resto de su familia la ha revictimizado, haciéndola sentir que fue su culpa.

Tuve que contener mi llanto y hacerme la fuerte todas las veces que tuve que verte y ver cómo todos los que sabían; se les había olvidado lo que pasó. Ver cómo te trataban como si no hubieras hecho nada, como si no fueras un abusador”, sentenció.

Al igual que los seguidores de Melenie, su padre, el actor Arturo Carmona, se enteró del abuso sexual con la publicación en Instagram.

En un comunicado lamentó no haber conocido el suceso pero se dijo respetuoso de la decisión de su hija de no contárselo.

Añadió que, tras platicarlo con Melenie, ambos tomarán acciones legales contra el agresor.

Tras recibir críticas, la joven modelo aclaró que su madre, Alicia Villarreal, siempre la apoyó y que aunque le insistió en denunciar y contarle a su padre, fue ella quien no quiso exponerse a lo que implica el proceso.

Mi mamá, con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía, me entendió y me apoyó. Decidió respetar mi decisión y eso no la hace una mala madre”, dijo.