Gloria Gaynor combate el coronavirus al ritmo de ‘I Will Survive’

Lanzada en 1978, ‘I Will Survive‘ se ha convertido en un himno cuando las parejas se separan como una forma de dar la esperanza de que, pese a todas las adversidades, sobrevivirán.

Y ante el actual caos provocado por la pandemia de COVID-19 la canción tomó un nuevo aire, ahora con un propósito distinto.

De mano de la original reina del disco, Gloria Gaynor, la canción ahora sirve como una forma de recordar que, lavándose las manos, cualquiera puede sobrevivir al coronavirus.

Y es que la cantante creó un video en TikTok en el que invita a sus seguidores a lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, o lo que dura el coro de la canción, para combatir la enfermedad.

Gaynor hace una demostración de cómo lavarse correctamente las manos, frotando jabón en ellas sin que se pierda ninguna parte de los dedos.

“Solo toma 20 segundos para ‘Sobrevivir‘”, se lee en el mensaje con el que compartió el video a través de Twitter.

La grabación ya cuenta con casi 13 mil likes y se ha replicado debido a la importancia de esta invitación.

Además, incluyó el tag #IWillSurviveChallenge con el que usuarios de redes sociales han replicado el video de la reina del disco.

Sorry can we talk about Robbe’s ear !! ??? I know that in the fourth season I will die looking at him my god..i love you guys with all my heart! 🤪🥺❤😍 #wtfock #WashYourHands #IWillSurviveChallenge pic.twitter.com/6tmNSV9CIn

La Organización Mundial de la Salud recomendó el lavado de manos frecuente con agua y jabón.

De acuerdo con el organismo, esta acción previene contraer el virus pues este se transmite por contacto de personas infectadas.

There are several measures you can take to protect yourself from #COVID19. One of the most important ones is regular & safe hand hygiene. Here are the steps recommended by @WHO 👇

Show the 🌍 where and how you wash your hands. Join the WHO #SafeHands challenge! pic.twitter.com/5ElZyiyZun

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 13, 2020