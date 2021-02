“Es una gran falta de respeto”, alcalde de Miami asegura que investigarán vacunación de Pepillo Origel

Francis Suarez detalló que ya se inició una investigación para saber en qué centro se vacunó el presentador de televisión y aseguró que habrá sanciones para quienes incumplieron las reglas

Francis Suarez, alcalde de Miami, condenó la acción de Juan José Origel, quien viajó a esa ciudad únicamente para vacunarse contra el COVID-19.

“Es una gran falta de respeto que gente venga de fuera, se burlan de nosotros, se ponen frente de la línea y eso es algo que insulta a los residentes de nuestra comunidad”, aseveró.

Cuestionado por medios locales sobre la acción, el alcalde detalló que ya se inició una investigación para saber en qué centro se vacunó el presentador de televisión y aseguró que habrá sanciones para quienes incumplieron las reglas.

Entidades como Florida y Texas comenzaron a sancionar a personas a las que no les corresponda vacunarse ya sea por no contar con la edad requerida o por no ser residentes.

El Departamento de Salud de Florida detalló que en el caso de las personas no residentes, solo aquellas que recibieron la primera dosis antes del 21 de enero de 2021 podrían acceder a la segunda dosis.

Esto como una forma de evitar el llamado “turismo de vacunación“.

Sin embargo, por la fecha de la publicación del primer viaje de Origel, este habría acudido el 23 de enero, dos días después de que iniciara esta prohibición.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

“Cualquier castigo bajo la ley se debe de implementar lo más severo posible, hemos visto a gente hasta disfrazada para tratar de recibir la vacuna, es algo que me parece inconsciente e inmoral”, detalló Suárez.

Juan José Origel dio a conocer este miércoles que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Miami.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Jose Origel (@juanjoseorigel)



A través de sus redes sociales ‘Pepillo’ Origel aseguró que, tras la segunda dosis, continuará cuidándose “porque esto no termina“.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna, no me queda más que dar gracias a Dios. Me voy a seguir cuidando porque esto no se termina. Lo único que le pido a Dios es que ya todos estemos vacunados”, indicó en su cuenta de Instagram.

En enero pasado, el conductor fue blanco de numerosas críticas tras revelar que había viajado a Miami para vacunarse contra el COVID-19 por la imposibilidad de hacerlo en México.

Ante las críticas, Origel detalló que no tuvo ningún inconveniente para ser vacunado y aseguró que tampoco tuvo que mostrar ningún documento especial para recibir las dosis.

Con información de López-Dóriga Digital