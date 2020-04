EnVivo Concierto virtual One World: Together At Home

El evento reúne a más de 70 artistas de todo el mundo y los fondos serán destinados como recursos para los trabajadores de la salud ante la pandemia de COVID-19

El concierto virtual One World: Together At Home de este sábado, impulsado por la organización Global Citizen, tiene el objetivo de apoyar a los trabajadores de la salud que se encuentran en lucha contra el coronavirus COVID-19.

Aquí la transmisión en vivo:

El evento reúne a más de 70 artistas de todo el mundo como Rolling Stones, Alicia Keys, Céline Dion, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, entre otros.

Los fondos recaudados irán destinados como recursos para los trabajadores de la salud en primera línea, así como a organizaciones locales trabajando para proveer alimentos, refugio y atención médica a aquellas personas que lo necesitan durante esta pandemia.

“Estamos increíblemente agradecidos por el continuo apoyo de la comunidad de artistas para hacer de ‘One World: Together At Home’ un momento de unidad global. Nuestra esperanza para el especial es que todos entendamos que, como humanidad, podemos emerger de este momento para siempre agradecidos por el trabajo de médicos, enfermeras, maestros, trabajadores de supermercados y todos aquellos que son la columna vertebral de nuestras comunidades”, dijo Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen.

El concierto virtual es parte de una campaña lanzada en marzo en apoyo al Fondo de Respuesta al COVID-19 de la OMS como parte de un llamado a los líderes del mundo y empresas a que hagan su contribución y asuman el compromiso para erradicar la crisis que se vive actualmente por la emergencia sanitaria mundial.

One World: Together At Home también reúne a Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Camila Cabello, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John,J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves,Lady Gaga, Lizzo, Maluma, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher y muchos más.

Con información de Notimex