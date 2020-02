Elton John interpreta ‘(I’m Gonna) Love Me Again’ en los Óscar

El inglés Elton John interpretó la canción '(I'm Gonna) Love Me Again' ante los asistentes a la gran noche de la Academia de Hollywood

El artista inglés Elton John tuvo una participación estelar en la gala de los Premios Óscar en el Dolby Theater de Los Ángeles.

El cantante interpretó la canción ‘(I’m Gonna) Love Me Again’, creada para la cinta ‘Rocketman‘, ante los asistentes a la gran noche de la Academia de Hollywood como parte del programa musical previsto para este evento.

La canción interpretada por Elton John ganó el premio a la Mejor canción original, misma que compitió con ‘I Can’t Let You Throw Yourself Away’ de ‘Toy Story 4’, ‘I’m Standing With You’ de ‘Breakthrough’, ‘Into the Unknown’ de ‘Frozen 2’ y ‘Stand Up’ de ‘Harriet’.

Con información de López-Dóriga Digital