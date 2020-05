Elenco de ‘El príncipe del rap’ se reúne a 24 años del final de la serie

Will Smith se reunió, en medio de la contingencia por COVID-19, con el elenco del programa 'El príncipe del rap'

Por medio de su programa ‘Will From Home’, el actor y productor estadounidense Will Smith se reunió, en medio de la contingencia por COVID-19, con el elenco del programa ‘El príncipe del rap’.

Desde la comodidad de su hogar, aparecieron Alfonso Ribeiro, DJ Jazzy Jeff, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid y Joseph Marcell gracias a la invitación de Smith para conmemorar la serie emitida entre 1990 y 1996 con algunas anécdotas, como el hecho de conservar el nombre real de Will, una idea de Ribeiro.

“Fue una idea tan profunda que tenía. Dijiste ‘porque la gente te va a llamar así por el resto de tu vida'”, dijo Smith, quien también aprovechó para preguntarle a sus colegas cómo se sentían en cuanto a que los seguidores los catalogaran con sus personajes.

“Me molestó muchísimo que todos quisieran hacer el apretón de manos”, le respondió DJ Jazzy Jeff al recordar el saludo que popularizó con Smith. “Veías en los ojos de las personas cuando estaban a punto de pedir el apretón de manos y yo simplemente agarraba su mano y la sostenía”, agregó.

En el programa, transmitido por Snapchat, que será dividido en dos partes, se incluirá un homenaje en memoria del actor James Avery, fallecido en 2013. Como una iniciativa para entretener a sus seguidores ante la pandemia, Smith comenzó con ‘Will From Home’ a principios de abril, en donde ha tenido invitados como Kevin James y Tyra Banks.

