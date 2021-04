Juez libera a Eduardo Ojeda Franco, presunto violador de la actriz Daniela Berriel

Daniela Berriel advirtió posibles 'corruptelas' en el proceso contra Eduardo Ojeda Franco y adelantó que "actuará enérgicamente en consecuencia"

Eduardo Ojeda Franco, presunto agresor sexual de la actriz Daniela Berriel, fue liberado.

En un tuit dirigido a Joaquín López-Dóriga, Mario A. Berriel, padre de la joven, detalló que Eduardo Ojeda Franco fue vinculado a proceso el mes pasado y ahora, de manera sorpresiva, un juez lo dejó en libertad.

@lopezdoriga Sr. Lopez Doriga, soy el padre de Daniela quien fue violada en Acapulco por Eduardo Ojeda Franco, nieto e hijo de los principales dueños de GRUPO INFRA y que fue vinculado a proceso el mes pasado. Le informo que ayer, sorpresivamente elJuez lo dejo en libertad. — Mario A. Berriel (@mababerriel) April 10, 2021

Posteriormente, en conferencia de prensa, la actriz Daniela Berriel denunció que en una acción ‘injusta’, el juez de Control Penal en Acapulco, Víctor Manuel Nava Casarrubias, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Alberto López, ordenaron la liberación de su agresor.

La joven acusó que la liberación de Eduardo Ojeda fue resultado de “presiones dentro del poder económico y político” que tiene su agresor al formar parte de “una de las familias más adineradas y poderosas del país”.

Es evidente que el poder económico y político bastó para torcer la justicia, posiblemente al corromper al juez Víctor Manuel y sus superiores puesto que ordenó ilícitamente la libertad de Eduardo Ojeda Franco basándose en una prueba pericial en genética ineficiente, que indebidamente dice que supuestamente no se encontró material genético del imputado en mi persona, hecho que claramente no implica que la violación no se haya cometido”, expresó.

La actriz advirtió irregularidades y posibles ‘corruptelas’ en el proceso contra Eduardo Ojeda Franco y adelantó que “actuará enérgicamente en consecuencia” solicitando a la Fiscalía del Estado de Guerrero que continúe con la investigación contra su agresor, para lo cual aportará más datos de prueba.

También solicitará la investigación de los funcionarios implicados en la liberación de Ojeda Franco.

Temo por mi persona y por mi familia, ya que el señor Eduardo Ojeda Franco es poderoso económicamente. Por lo tanto lo hago responsable a él, a la familia Ojeda Franco y Franco Macías de mi seguridad, la de mi familia y de mis abogados”, sentenció.

En marzo pasado, la actriz Daniela Berriel dio a conocer en redes sociales que sufrió abuso sexual por parte de Eduardo Ojeda Franco y Gonzalo Peña.

Ojeda Franco fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Guerrero por el delito de violación tras el relato de la actriz.

Hasta el momento, se sabe que Eduardo Ojeda Franco es amigo de Gonzalo Peña, con quien apareció en una fotografía difundida en Instagram, que hasta el momento no ha sido eliminada de la red social.

Reportes señalan que Eduardo Ojeda eliminó todas sus redes sociales en cuanto Daniela Berriel difundió su relato.

El caso se remonta al 14 de marzo de 2020, cuando Berriel pasó un fin de semana en Acapulco, invitada por Gonzalo Peña.

Daniela contó que se trataba de una reunión de varias parejas en la casa de Eduardo Ojeda Franco, amigo de Peña.

Por diversas cuestiones, en la primera noche de la reunión se quedaron solos Eduardo Ojeda Franco, Gonzalo y ella. Todo marchaba bien hasta que la plática se tornó sexual y Daniela fue cuestionada sobre si ya había hecho un trío.

La actriz aseguró sentirse incómoda con la plática, por lo que decidió irse a dormir.

Llegué al cuarto que me dieron para dormir, que era mi cama y la cama de Gonzalo. Llegué y me acosté y no pasaron ni dos minutos cuando ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Jamás me preguntaron”, narró.

De acuerdo con la actriz, se retiró de la cama para irse a dormir a un sillón, hasta donde Eduardo Ojeda Franco la siguió con la intención de seguirla tocando, acción que paró hasta que ella le insistió varias veces en que la dejara en paz.

Pasado el episodio, Daniela se fue a dormir, pero despertó cuando Eduardo Ojeda Franco estaba abusando sexualmente de ella.

Cuando me di cuenta que era él entré en shock… ahí me di cuenta que estaba siendo violada”, dijo.

Acto seguido ella se levantó y comenzó un forcejeo con Eduardo Ojeda Franco, todo en presencia de Gonzalo quien a decir de Berriel no hizo nada para parar la agresión.

Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos, y sentí mucho miedo. No sabía cómo iba a salir de ahí, no sabía qué iba a pasar conmigo.”

Una vez que salió de la casa, el mismo día, Daniela Berriel acudió ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia.

Derivado del señalamiento de complicidad de Gonzalo Peña, el actor fue despedido de la telenovela ‘Qué le pasa a mi familia?‘.

Con información de López-Dóriga Digital