Detienen a la actriz Lily Tomlin durante protesta de Jane Fonda

La actriz estadounidense Lily Tomlin fue arrestada este viernes por protestar contra el cambio climático, en una manifestación en la que se unió a su compañera de televisión, Jane Fonda.

.@LilyTomlin was just arrested because forests can’t wait! To maximize the climate benefit of forests, we must keep more forest landscapes intact, manage forests sustainably, and restore those that we have lost. #FireDrillFriday pic.twitter.com/xplGWayri4

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) December 27, 2019