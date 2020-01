Detienen a Joaquin Phoenix durante protesta de Jane Fonda

El actor Joaquin Phoenix fue arrestado este viernes por manifestarse en frente del Congreso de Estados Unidos contra el cambio climático, en el marco de las protestas Fire Drill Fridays, organizadas por la actriz Jane Fonda.

El actor Martin Sheen acompañaba al recién ganador del Globo de Oro, durante la manifestación; ambos fueron detenidos por los oficiales debido a no tener autorización para manifestarse.

Even the Joker believes in climate change! Joaquin Phoenix calls out the meat and dairy industry for being the 3rd leading cause of the climate crisis #FireDrillFriday pic.twitter.com/NpxdC7aU38

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) January 10, 2020