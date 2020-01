Demi Lovato interpretará himno de EE.UU. en el Super Bowl

Demi Lovato anunció este jueves que será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos en el Super Bowl, el 2 de febrero en Miami.

Con la inclusión de la cantante y actriz de origen mexicano, los organizadores del evento deportivo completan un triángulo de artistas latinas en los números musicales más importantes del partido. Jennifer Lopez y Shakira serán las encargadas del medio tiempo.

Lovato, quien no actúa en vivo desde su grave crisis de salud provocada por una sobredosis en julio de 2018, regresará a los escenarios en la entrega de los Grammy de este año, el 24 de enero en la ciudad de Los Ángeles, donde también se han confirmado actuaciones de Camila Cabello, Rosalía y The Jonas Brothers.

Watch Demi perform the National Anthem at #SBLIV on February 2nd! 🏈 @NFL pic.twitter.com/Mr5aLH9H8k

“Les dije que la próxima vez que me vieran sería cantando”, escribió la artista en sus redes sociales cuando anunció su participación en los premios más importantes de la música estadounidense.

Demi will be performing live at the #GRAMMYs on Jan 26th! pic.twitter.com/I3NnWWsQty

— Team Demi (@ddlovato) January 14, 2020