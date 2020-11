Conductora Alma Saint Martin presentó complicaciones graves por Leucemia; piden donadores de sangre y plaquetas

Alejandro Cacho @Cachoperiodista solicita: #URGENDONADORES de plaquetas y sangre cualquier tipo p/ @Almasaintmartin: 4 hrs ayuno, no alcohol 72 horas, pesar +50 kilos -65 años. No estar con medicamentos ni haberse vacunado vs influenza. Hospital Ángeles Lomas. Informes 5543626200 pic.twitter.com/sPuyUP1lx9

— TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 24, 2020