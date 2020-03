Carmen Salinas se disculpa tras declaraciones contra China por COVID-19

Después de que Carmen Salinas asegurara que el COVID-19 era un castigo de Dios para los asiáticos por comer perros y gatos, la actriz se disculpó.

Tras las declaraciones de la actriz, la Embajada de China pidió una disculpa pública de la exlegisladora al considerar que se trataba de comentarios racistas y fuera de lugar dado el contexto actual.

“El discurso externo de la señora Carmen Salinas revela falta de conocimiento básico e ignorancia. Nos oponemos firmemente a sus comentarios, solicitamos que enmiende su error y ofrezca una disculpa pública”, aseguró la embajada en un comunicado.

Debido a esto, la actriz ofreció disculpas este miércoles.

A través de su cuenta de Twitter, Salinas compartió un comunicado en el que se lee:

Por este medio me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y el malestar que mis comentarios puedan haber ocasionado. Entiendo que en estos momentos en que el mundo enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayudan palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón. Puedo asegurarles que nunca tuve la intención de dañar y que mi arrepentimiento es sincero, por lo que me comprometo además a no repetir esta situación. Sinceramente, Carmen Salinas.”