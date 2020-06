Bunbury se dice ‘estupefacto’ ante bullying por tuit sobre Bill Gates

Enrique Bunbury aseguró sentirse ‘estupefacto’ ante las críticas que ha recibido por un tuit sobre Bill Gates.

El pasado 13 de junio el cantante publicó el cartel de un movimiento internacional contra el empresario, por supuestamente querer controlar la agenda en relación a la pandemia de COVID-19.

Desde entonces, Bunbury recibió numerosas críticas de sus fanáticos y en medios de comunicación, a las que este martes dio respuesta.

En una carta abierta se dijo ‘estupefacto’ ante el bullying y la lapidación en su contra, aún y cuando él no opinó respecto a la controversia de Bill Gates.

Al cartel que retweeteé, no le añadí ni una sola palabra. O sea, la verdad es que, yo no dije absolutamente nada… Por si no estuviera suficientemente claro, ‘culpable solo soy de lo que escribo y digo. De lo que entiendas, no'”, expuso.