Billie Eilish actuará en la gala de los Óscar

Después de arrasar y hacer historia al ganar en todas las categorías principales de los Grammy, Billie Eilish actuará en la próxima gala de los Óscar, confirmó este miércoles la Academia de Hollywood en Twitter.

Aún se desconoce cuál será la actuación que la joven cantante llevará al escenario de los premios más importantes del cine, pero la prensa estadounidense especula que podría estar relacionada con la próxima cinta de James Bond, pues hace unas semanas se confirmó que Eilish cantaría el tema principal de la película.

Are you ready? @billieeilish will take to the #Oscars stage for a special performance! Watch live on @ABC. pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi

— The Academy (@TheAcademy) January 29, 2020