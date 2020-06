Video Responde Horacio Villalobos a cuestionamientos de Amandititita y Polo Morín

Horacio Villalobos respondió a las cuestionamientos realizados por la cantante Amandititita y el actor Polo Morín, quienes lo señalaron por ser racista y clasista

El conductor Horacio Villalobos respondió a las cuestionamientos realizados por la cantante Amandititita y el actor Polo Morín, quienes lo señalaron por ser racista y clasista.

En un video dado a conocer en redes sociales, el también actor apuntó que se vio sorprendido este sábado por mañana debido a que era tendencias en redes sociales.

“Me desperté este sábado sabiendo que era tendencia , empecé a investigar por qué y la razón es que la cantante Amandititita se quejó de un video que hicimos hace años, una parodia en el programa de ‘Desde Gayola‘”, dijo.

“El programa criticaba los vicios de la sociedad, cada sección tenia una misión: la sección de ‘TV Churros‘, criticaba las revistas amarillistas que utilizan los artistas: la ‘Charla Eclesiástica‘, los abusos de la iglesia; ‘Las VIP‘, a las castas; ‘El Mundo de Manigüis‘ denunciaba la homofobia, al igual del espacio dedicado a ‘Mirosnada‘ en donde denunciaba cómo ve el mundo a las personas con capacidades diferentes. ‘Desde Gayola‘ siempre fue un programa que criticó al poder y los poderosos”, externó.

“La comedia agranda las características de los personajes para producir la risa, y lo digo porque Amandititita también ha sido crítica de la sociedad a través de sus canciones, y si no vean los los títulos y las letras que ha compuesto, me imagino que no eran un título personal, sino para criticar a las sociedad”, argumentó.

Horacio Villalobos refirió que nunca hubo comentarios de homofobia hacia Polo Morín, y que se forma de comunicar es a través del humor negro.

“En el radio nos burlábamos de él porque vivía una situación que quería ocultar y que a todas luces existía. Nunca hubo homofobia de mi parte, soy orgullosamente homosexual, mi forma de conducirme y de comunicar siempre ha estado basada en el humor negro, en la comedia”, subrayó.

“Era de mucha risa ver cómo querían ocultar algo tan evidente y que podían haber utilizado ellos para que fuera un ejemplo de la aceptación de la diversidad sexual, siempre he luchado por esto y si no echen un ojo a mi historia.

A sus críticos, les refirió que “ojalá que toda esa gente que ahora me ataca me hubiera apoyado cuando gobiernos estatales me prohibían montar mi obra, también agradezco muchísimo las muestras de afecto”.

Con información de López-Dóriga Digital