Al Pacino se cae en alfombra roja de los premios Bafta

El actor Al Pacino se cayó tras desfilar por la alfombra roja de los premios Bafta, ante la mirada atónita de su novia Meital Dohan

El gran actor Al Pacino protagonizó uno de los momentos que acapararon las miradas de toda la prensa en los premios Bafta, cuando se cayó.

Luego de desfilar por la alfombra roja del Royal Albert Hall, el protagonista de The Irishman tropezó al subir un escalón.

Ante la mirada atónita de su novia Meital Dohan, el actor de 79 años de edad cayó de bruces.

Dohan y otras personas ayudaron a Al Pacino a reincorporarse y terminar de subir los escalones.

Pasado el accidente, el actor elevó las manos en señal de que todo estaba bien.

El neoyorquino estuvo nominado a Mejor actor de reparto por su papel en The irishman, pero el galardón le fue arrebatado por Brad Pitt en Once upon a time in Hollywood.

En tanto, 1917 triunfó al llevarse siete premios Bafta a Mejor película, Mejor director, Mejor filme británico, Mejor sonido, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales.

Con información de López-Dóriga Digital