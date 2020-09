“Ahora me tocó a mí”, confirma Andrea Legarreta que dio positivo a COVID-19

La conductora Andrea Legarreta detalló que tiene síntomas de fiebre, dolor de cuerpo además de pérdida de olfato y gusto

La conductora Andrea Legarreta confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19.

En el programa Hoy de este lunes, su compañera Galilea Montijo fue la encargada de dar la noticia.

Nuestra querida Andrea Legarreta se hizo una prueba de COVID-19, salió positiva. Ella y su familia gracias a Dios se encuentran bien. Se siente pues mal, con esta parte de que si le duele el cuerpo y la cabeza. Gracias a Dios todo bien, sabemos que va a estar bien, hay que pensar positivo”, señaló.

Andrea Legarreta detalló que tiene síntomas de fiebre, dolor de cuerpo además de pérdida de olfato y gusto.

“Fui a que me hicieran la prueba, me entregaron los resultados en la tarde, casi en la noche; dentro de todo, tomando el medicamento, bastante bien. vamos a seguir los cuidados que nos indica el doctor y sé que vamos a salir de esta”, comentó.

En exclusiva nuestra conductora #AndreaLegarreta comparte cómo se encuentra tras dar positivo a Covid-19 😷 Le mandamos nuestros mejores deseos y esperamos que pronto se recupere 💗 pic.twitter.com/jimuAJqL05 — Programa Hoy (@programa_hoy) August 31, 2020

Apuntó que su esposo Erick Rubín y sus hijas Mía y Nina se encuentran en cuarentena por recomendación médica, pero que no se han realizado la prueba de COVID-19.

“Ahora sí que nos tocó, alguna vez oí decir a alguien que seguramente a todos nos iba a alcanzar el COVID-19 en algún momento, ahora me tocó a mí y a enfrentarlo con la mejor actitud. Yo pensaba que era un resfriado común, resulta que no. Agradecer a toda la gente que me ha escrito, que me ha tirado buena vibra. Muchísimas gracias y vamos a salir adelante, vamos con todo”, indicó.

Con información de López-Dóriga Digital