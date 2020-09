Sin inversión no hay crecimiento y no habrá economía moral que sostenga al país: Alfonso Romo

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de México, aseveró que la responsabilidad del gobierno es dar certidumbre jurídica, normativa y de seguridad física, para entusiasmar al inversionista nacional y hacer que el país se fortalezca económicamente.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Romo Garza apuntó que es necesaria “una tregua de descalificaciones” entre gobierno e inversionistas mexicanos, y “hacer un frente común” para ayudar a México a salir de la crisis económica.

“Que la inversión privada es, dado que el consumo privado va a recuperarse lentamente, un gasto público restringido, la la inversión pública está etiqueta a proyectos públicos muy definidos por el presidente, lo único que nos queda es la inversión privada”, señaló.

Agregó que del cien por ciento de la inversión total, el 13 por ciento es el sector público y 87 por ciento es el privado y, de este, el 90 por ciento aproximadamente es nacional.

“Nadie va a hacer por México lo que los inversionistas nacionales no hagan”, expresó.

Si no hay inversión, no hay crecimiento, no hay economía moral que sostenga al país. La certidumbre jurídica, la normativa, la seguridad física son fundamentales, sobre todo la jurídica y normativa, hoy estamos en emergencia y hay que atacar invirtiendo.

Por eso es el llamado, yo como parte del Gobierno también veo que tenemos que dar más esa seguridad. El sector privado tiene que ser más abierto no solo a lo negativo sino a lo positivo que se ha hecho, que son muchas cosas. Hay que juntarnos sector público y privado para que realmente haya una inversión creciente y dejar un mejor país del que recibimos”, afirmó.

Por eso es el llamado de que todos tenemos que facilitar y tener cero barreras a la inversión. Nuestra responsabilidad es dar certidumbre para entusiasmar al inversionista, en eso estamos trabajando”, dijo.