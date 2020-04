Refinerías de México son una broma, declara experto en Energía de la Universidad de Columbia

Abhi Rajendran, director de investigación de Energy Intelligence y experto en Energía de la Universidad de Columbia, calificó a las refinerías en México como una broma.

A través de su cuenta de Twitter, el experto aseguró que la situación de México es absurda debido a que se anunció el incremento en la producción en las refinerías.

“Estas refinerías funcionaron el año pasado con un 40-45 por ciento y son una broma total“, dijo Rajendran.

Mexico demand right now is down at least 30%. Gasoline imports from the US are down huge. Taking the near term production cut is inevitable. The medium term question I get but there’s no way higher Pemex production can make up for reliance on imports from the US

— Abhi Rajendran (@ARaj_Energy) April 9, 2020