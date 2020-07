Profedet ha recibido 17 mil denuncias por despidos ocasionados por la pandemia

La Procuraduría para la Defensa del Trabajo (Profedet) recibió un total de 17 mil denuncias por despidos en la emergencia sanitaria en México por el COVID-19.

María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social afirmó que de este total de despidos, en el 20 por ciento se alcanzó una conciliación.

La Profedet apuntó que recibe alrededor de mil consultas diarias con relación a despidos, suspensión de actividades y reducción salarial.

Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseveró que al extenderse la emergencia sanitaria, se han generalizado los cierres de empresas pequeñas y medianas.

No tengo capacidad para pagarte tu salario y no tengo capacidad para liquidarte, en tanto las condiciones me permitan reanudar actividades, regresa a trabajar”, abundó.