Profeco ha recibido 274 denuncias durante la pandemia de COVID-19; van 23 sanciones

Ricardo Sheffield indicó que durante la contingencia por el COVID-19, la Profeco ha recibido en total 274 denuncias, 23 han terminado en sanciones

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor , indicó que en casi un mes de contingencia por la pandemia de coronavirus COVID-19, la Profeco ha recibido un total de 274 denuncias formales, de las cuales solo 23 han terminado en sanciones para las empresas.

“Ha habido durante la pandemia 274 denuncias formales ante la Profeco, que se presentaron en todo el país, en este pues casi un mes que ha transcurrido. De esas 274 denuncias, en 174 se pudo confirmar que no había aumentos injustificados y en 100 casos se procedió a una investigación más a fondo y en 23 casos se instauraron ya multas”, dijo.

En entrevista para Joaquín López-Dóriga en su espacio de Radio Fórmula, apuntó que las quejas por el aumento en los precios del aceite de oliva se deben a que es un producto 100 por ciento importado y que el 85 por ciento se importa de España, por lo que el diferencial en el tipo cambiario es del 35 por ciento, lo que puede aumentar el precio.

Destacó que en otros aceites producidos en México, como el Nutrioli que se produce en Nuevo León, no ha ocurrido un aumento injustificado en sus precios.

Sobre el tema de las tortillas, aseveró que no puede haber un alza, toda vez que “no ha habido aumentos, no ha subido la gasolina, no ha subido el gas, no ha subido el maíz blanco”, por lo que el precio promedio en tiendas de autoservicio es de 11.50 y de 15.50 pesos en tortillerías.

“Estamos trabajando 24 horas, 7 días a la semana y lo puedes constatar, para coadyuvar a regular el mercado en estos momentos que más que nunca se necesita una participación proactiva del gobierno federal a través de este brazo que es la Profeco”, señaló.

Aumentos en el precio del azúcar

El titular de la Profeco indicó que se ha registrado un aumento injustificado a nivel nacional del 8.5 por ciento en el precio del azúcar, por lo que ya se investiga a varios ingenios azucareros.

“Hemos notado un aumento en promedio a nivel nacional del 8.5 por ciento y este no es un aumento justificado. Estamos haciendo una investigación a fondo con todos los ingenios azucareros, porque hubo una muy buena producción de caña de azúcar, hay más caña de azúcar y en consecuencia más azúcar de la que consumimos los mexicanos y tememos incluso un excedente para exportar, pero este no es pretexto para que aumenten 8.5 por ciento”, aseguró.

Detalló que la investigación a los ingenios azucareros puede terminar en sanciones concretas, toda vez que “pareciera que se están poniendo de acuerdo para aumentar el precio y eso es una falta a la ley”.

Sobredemanda de alcohol ante pandemia de COVID-19

Sheffield afirmó que el problema de sobredemanda de alcohol en el país se va a resolver la próxima semana, toda vez que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) lo producirá

“El alcohol es un problema que se va a resolver la próxima semana, porque Sader compró una gran cantidad de la base del azúcar con la que se hace el alcohol, la melaza y esta gran cantidad de melaza el gobierno la está convirtiendo en alcohol, para que con este alcohol se logre bajar (el precio) del gel antibacterial”, dijo.

Explicó que se comenzó a especular por una sobredemanda del alcohol, lo cual se resolverá con una sobreproducción del gobierno federal.

Baja en los precios de las gasolinas

Los precios de las gasolinas van a bajar en el país ante el desplome de producción de petróleo por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Si van a bajar pero no en la misma proporción, porque la extracción no deja de costar lo que costaba la semana pasada y la producción de la gasolina tampoco, que por cierto, una gran parte de ellos la importamos y la importamos en dólares”, explicó.

El funcionario señaló que el precio promedio en México del diésel es de 19.18 pesos por litro; mientras que el de la gasolina Premium es de 16.65 pesos, y la regular de 15.43 pesos.

“Los precios la próxima semana se van a mantener iguales y luego podemos ver una baja, pero no va a ser en la misma proporción en la que ha bajado el petróleo bruto”, detalló.

Destacó que la Profeco cuenta con 400 inspectores para productos y servicios en general, así como mil abogados, además se cuenta con el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el caso de inspecciones a estaciones de servicio.

Con información de López-Dóriga Digital