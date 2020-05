Presume López Obrador 100 mil mdp más de recaudación en 2020 respecto a 2019

López Obrador presumió que su gobierno ha recaudado, de enero a mayo de 2020, un billón 757 mil millones de pesos

Esto representa casi 100 mil millones de pesos más en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con el presidente, cifra que representa, según los datos presentados por la Secretaría de Hacienda, un aumento del 2.6 por ciento.

El mandatario mexicano señaló que pese a la crisis económica derivada del coronavirus COVID-19, la ciudadanía está pagando sus impuestos de forma puntual.

“La gente nos está ayudando, porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones. ¿Y los que no pagaban,? ya están pagando, porque ya cambiaron las reglas: ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione, ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando. Todos están cumpliendo con su responsabilidad”, declaró.

López Obrador apuntó que hay signos favorables en las remesas que mandan los mexicanos del extranjero, del cual detalló que estarían llegando 3 mil millones de dólares en el periodo correspondiente al mes de abril.

“Hay signos favorables (en las remesas), no va a ser le mismo monto de remesas en marzo, pero estimo que van a llegar, que las remesas que llegaron en abril, van a sumar alrededor de 3 mil millones de dólares, que va a ser más de lo que recibimos en enero y en febrero”, dijo.

