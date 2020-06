Préstamo del Banco Mundial, una operación de rutina: AMLO

Sobre el préstamo de mil millones de dólares obtenido al Banco Mundial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que solo “es una operación de rutina” y que fue solicitado desde 2019.

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador volvió a recalcar que no aumentará la deuda en términos reales y que se seguirán implementando medidas de austeridad en su administración.

“Lo del crédito es una operación de rutina, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente en relación al PIB”, refirió.