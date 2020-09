Paquete Económico es austero y optimista; los proyectos prioritarios, los grandes ganadores: Banorte

Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico de Banorte, afirmó que urge mejorar el clima de inversión en el Gobierno

Como austero y optimista, así ve Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico de Banorte, el Paquete Económico 2021 presentado por la Secretaría de Hacienda.

En entrevista en el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Casillas Olvera apuntó que el crecimiento para 2021, el cual se prevé de 4.6 por ciento, es optimista, aunque no irreal.

Una parte importante son los Criterios Generales de Política Económica. En estos, para este año, se cambió a un -8 por ciento, se ve un poco optimista, nosotros traemos -9.8 por ciento. Para 2021, se trae un crecimiento de 4.6 por ciento, en este sentido lo vemos optimista pero no irreal”, destacó.

“Se ve bien complicado por la falta de apoyos fiscales, que en otros países se tuvieron y aquí se vio muy limitado, y el clima de inversión en México que se ha visto mermado, no tanto por el presidente que ha seguido sus políticas tal cual sino por todo este activismo legislativo, que aunque no han prosperado todas sus iniciativas, ha mermado la confianza”, refirió.

“Una de las promesas del presidente es ser fiscalmente responsables o al menos austero, esto sí lo ha cumplido. Si no se llegaran a cumplir las estimaciones de ingreso vemos un recorte de gasto que pueda permitir esa austeridad”, declaró.

¿Cómo vemos en dos palabras este Paquete Económico si se llegara a probar como está? Lo vemos como un paquete austero y optimista”, dijo.

El director general adjunto de Análisis Económico de Banorte apuntó que una de las cosas urgentes a mejora en la presente Administración Federal es el clima de inversión, el cual se ha visto afectado por iniciativas en el Congreso.

“Si bien no hubo apoyos fiscales, or ejemplo para preservar el empleo dándoles ayudas a empresas, al menos no se están incrementando los impuestos, es un diferencial del lado positivo. El clima de inversión urge, le ha faltado a esta administración con todas estas iniciativas antimercado”, refirió.

Mejorar este clima de inversión a veces no cuesta no cuesta un peso, ningún paquete fiscal, no cuesta aumentar el déficit, sino simplemente un mensaje del presidente y los legisladores diciendo ‘no vamos a cambiar reglas de inversión hacia delante’ , eso daría mucha confianza y provocaría que la recuperación fuera un poco más rápido”, indicó.

Casillas Olvera apuntó que este presupuesto del Gobierno de México “es muy austero, que disminuye el gasto” público, siendo los programas prioritarios del presiente Andrés Manuel López Obrador y los programas sociales los ganadores en el presupuesto, mientras que todas las entidades federativas tienen una disminución importante en su presupuesto, un promedio del 6 por ciento menos que el año pasado.

Con información de López-Dóriga Digital