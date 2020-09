No perder la fe y la esperanza, pide AMLO a mexicanos tras presentar Paquete Económico 2021

López Obrador dijo que habrá tiempo para demostrar que la estrategia de su gobierno fue exitosa para enfrentar la crisis sanitaria y económica

Al presentar el Paquete Económico 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que se está enfrentando con éxito las crisis sanitaria y económica, por lo que pidió a los mexicanos tener fe y esperanza.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que ya habrá a tiempo para demostrar que la estrategia del actual Gobierno de México fue exitosa para enfrentar las dos crisis derivadas por la pandemia.

Decirle a todos los mexicanos que estamos enfrentado con éxito, desde luego con el dolor que implica, pero estamos saliendo adelante enfrentando dos crisis: la sanitaria y la económica y que tengamos fe, no perdamos la esperanza, vamos bien y se está transformando el país, argumentó.

López Obrador afirmó que se seguirá aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y seguirá el gobierno austero, “sin lujos”, por lo que esto les permitirá ahorrar y financiar el desarrollo del país sin aumentar la deuda pública en términos adicionales.

“El aumento de deuda que se está registrando este año, que no fue lo mismo que el año pasado, no solo se mantuvo el porcentaje de deuda sino que se redujo; ahora aumenta no porque se haya solicitado nuevos créditos como lo hicieron la mayoría de los países para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia”, apuntó.

El aumento de la deuda de México se debe a la caída de la economía y a la depreciación del peso, no a deuda adicional. Estamos seguros de que en la medida que se va a recuperando al economía va a ir bajando ese porcentaje de deuda, el propósito es dejar la deuda pública igual que como la recibimos, considerando el Producto Interno Bruto del país”, destacó.

El mandatario mexicano afirmó que cumple con no aumentar impuestos ni agregar nuevos, ni que se registrará aumentó en los combustibles ni “no ha habido ni habrá gasolinazos“.

Apuntó que se tendrán finanzas públicas sanas, y que estarán garantizados los recursos para los programas sociales y los proyectos de infraestructuras prioritarios como la construcción del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

López Obrador dejó en claro que no vamos a quedar a deber dinero a los estados, “van a tener en cantidad, en tiempo, lo que les corresponde de participaciones federales”.

Con información de López-Dóriga Digital