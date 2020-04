“No me gusta el modito”: AMLO sobre créditos del BID

El presidente López Obrador dejó en claro que si es "a costillas del erario", su gobierno no otorgará el aval para este acuerdo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. dejó en claro que su gobierno no dará el aval para el acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios sobre créditos a Pymes, ya que no se quiere endeudar al país.

“Ese aval no podemos otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados (…) No me gusta mucho el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, ya no es como antes”, recalcó.

“Tenemos que estar muy pendientes: imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que van a pedirle que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico ¿cómo? Es mucha la prepotencia. No es pleito, es confrontación de ideas, es por el bien de todos”, refirió.

El pasado domingo, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest, miembro del Grupo BID que financia empresas y proyectos sostenibles, anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) del país, el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares.

#Comunicado El Consejo Mexicano de Negocios y el @BIDInvest anuncian programa de apoyo para facilitar financiamiento a más de 30,000 #MiPYMEs por hasta 12,000 millones de dólares. Las #MIPYMEs son el motor económico de #México, continuemos sumando esfuerzos para apoyarlas. pic.twitter.com/cD5sPsvQ7V — CCMX (@soyccmx) April 26, 2020

El organismo privado expuso en un comunicado el acuerdo, mismo que, asegura, contaba con el respaldo de la Secretaría de Hacienda.

El acuerdo está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento que permite a las Mipymes que conforman las cadenas de valor de grandes empresas obtener una alternativa de financiamiento a tasas atractivas.

El producto de crédito, revolvente y con un plazo medio de 90 días, permitirá financiar al año un monto estimado por hasta 12 mil millones de dólares o unos 290 mil millones de pesos en facturas de 30 mil proveedores Mipymes de México.

Las disposiciones se podrán hacer tanto en pesos como en dólares, según las necesidades de cada empresa acreditada.

El objetivo de BID Invest es construir un programa de tres mil millones de dólares en líneas de crédito en modalidad de factoraje inverso, que complementen las líneas de este tipo de programas que el organismo financiero ya tiene en México.

Nada más que no le cueste a la nación, pide AMLO

“Nada de que empiecen a rescatar empresas quebradas y que suceda lo que pasó: bancos quebrados, banqueros ricos. No, no se puede socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Si no es a cargo del presupuesto, adelante, pero si es a cargo del presupuesto, no lo acepto, tenemos que rescatar a los que necesitan comer”, expresó el mandatario.

“Nada más que no le cueste a la Nación, porque no podemos avalar eso, yo no puedo obtener dinero para rescatar a un sector de la población cuando hay 60 por ciento de los mexicanos en la pobreza, eso es inmoral, inhumano. No me opongo, siempre y cuando no sea a costillas del erario”, argumentó López Obrador.

Afirmó que su gobierno sí busca apoyar a los empresarios, pero también “a los maestros, campesino, taxistas, estudiantes, a todos”.

“El gobierno no es un comité al servicio de una minoría. Había un caballero poderoso Don Dinero, que después se le empezó a llamar mercado, la mano invisible del mercado, pues no tan invisible, ‘manotas'”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital