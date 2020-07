México podría tardar hasta una década en recuperar PIB a nivel previo al COVID-19

La economía mexicana podría tardar entre 6 y 11 años en recuperar el PIB previo a la crisis del COVID-19, advirtió Banco Base

La economía mexicana se ha visto duramente afectada por el COVID-19 y es posible que se cumpla el pronóstico más pesimista de contracción del Producto Interno Bruto (PIB), advirtió Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

“Cuando inició la pandemia no sabíamos cómo iba a ser el impacto del COVID-19. Ahora ya sabemos que el número de muertos e infectados ha venido en ascenso, que la contingencia se ha alargado (incluso se habla de que se puede extender hasta abril del 2021), que en Estados Unidos no se espera una recuperación en forma de V, sino en U; y que en México no hay una política fiscal contracíclica”, comentó, en una declaración retomada por Investing MX.

Al inicio de la pandemia, Banco Base proyectó diferentes escenarios de caída del PIB, en donde el más pesimista era de una contracción del 10 por ciento.

“Todo apunta a que vamos hacia ese escenario”, destacó Siller. Su previsión de contracción del PIB es de 9.5 por ciento al cierre del 2020.

Proyecta que la recuperación de esta crisis irá a una velocidad más lenta de la esperada por diferentes factores.

“Se espera que en el tercer y cuarto trimestre sigan las caídas de la economía, promediando una contracción del 9.5 por ciento al cierre del año. Esto asume que pronto se alcanzaría el pico de contagios y que empieza una disminución. Pero si se dan medidas de contingencias más fuertes, se abren las puertas a escenarios más pesimistas”, dijo Siller.

Proyecta Banco Base cuatro escenarios probables del tiempo que podría tardar la economía de México en recuperar los niveles anteriores a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Un primer escenario estima una recuperación económica del 1.5 por ciento en 2021 y 2 por ciento en años posteriores, con una recuperación completa del PIB que podría alcanzarse en 6 años, es decir, en el 2026. Con una recuperación económica del 5 por ciento en el 2021, y 2 por ciento en años posteriores, se alcanzaría una recuperación completa del PIB en 4 años, es decir, en 2024. Con crecimiento económico de 1 por ciento a partir del 2021, se alcanzaría una recuperación completa en 11 años, es decir, en 2031.

Y finalmente, con una recuperación económica del 1.9 por ciento en 2021 en adelante se alcanzaría una recuperación completa en seis años, es decir, en 2026.

“Nosotros creemos que entre seis y 11 años tardaría México en recuperar el PIB previo a la crisis, lo cual dependerá de la confianza que se tenga en la economía mexicana para consumir e invertir más”, comentó Siller.

Además, Banco Base estima una alta probabilidad que México pierda el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo.

“Vemos un 90 por ciento de probabilidades de que, a finales de este año o inicios del año 2021, al menos dos de las agencias calificadoras de riesgo hagan un recorte; recordemos que ya Fitch tiene a México al borde de perder la calificación de inversiones”, dijo.

Afirmó que un movimiento en el grado de la calificación crediticia de México podría afectar el tipo de cambio, que podría cerrar alrededor de 24 pesos mexicanos por dólar. Podría provocar, además, una salida de capitales de México.

Con información de Investing MX