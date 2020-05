México ha perdido ya 500 mil empleos formales por COVID-19

López Obrador reveló que se han perdido 500 mil empleos formales en México por el COVID-19, aunque aseguró la ola de despidos "ya se detuvo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ya se han perdido 500 mil empleos formales en el país por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, aunque, aseguró, la ola de despidos “ya se detuvo”.

“Los más grandes, los que pueden resistir, fueron los primeros en despedir. Afortunadamente, eso se detuvo y la mayoría de las empresas le está pagando a sus trabajadores”, aseguró el mandatario en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

López Obrador dio esa cifra a instancias del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien confirmó que hasta ahora “van como 500 mil” empleos perdidos.

A bote pronto @zoerobledo le dice al presidente que se han perdido 500 mil empleos por el #COVID19mx lo que implica que entre el 7 de abril y el resto del mes únicamente se habrían perdido 154 mil. Antes anunciaron que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346 mil. pic.twitter.com/k0tMzWgK9v — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) May 7, 2020

Hasta el 6 de abril, último dato oficial, se habían destruido 346 mil 878 empleos formales en México por la pandemia, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Las cifras ofrecidas este jueves chocan con las recientes previsiones del Banco de México, que estimó una reducción de 700 mil trabajos formales en el país hasta el mes de abril.

Algunos expertos hablan incluso de que la pandemia, que hasta el momento ha dejado 27 mil 634 casos confirmados y 2 mil 704 fallecidos, podría suponer la destrucción de cerca de un millón de puestos de trabajo.

López Obrador aprovechó el repaso a la cifra de empleos perdidos para criticar “las políticas neoliberales” como el “outsourcing” o subcontratación.

“En diciembre se perdieron 400 mil empleos del Seguro Social. En diciembre, que no había crisis. Pero realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, los trabajadores. Es que con el ‘outsourcing’, para no pagar prestaciones, los quitan del seguro. Una cosa rarísima”, indicó.

En México, aproximadamente 8 millones de personas tienen un contrato bajo este esquema, lo que representaría cerca del 40 por ciento de los trabajadores formales.

Frente a esas prácticas, el presidente defendió a los pequeños empresarios que “a pesar de que se cae la economía o empieza a haber problemas por la falta de movilidad por la pandemia, resisten y mantienen a sus trabajadores”.

“El empresario es una gente creativa, trabajadora, que hace todo un esfuerzo para mantener su empresa, para garantizarle trabajo a sus empleados. Esto que vimos de los pequeños empresarios del Seguro Social”, opinó.

Con información de EFE