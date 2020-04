México, el único país donde el gobierno no apoya a las empresas: CCE

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), apuntó que los gobiernos de todos los países han dado apoyos fiscales a los empresarios por la situación de coronavirus COVID-19, menos México.

Aquí se cree que con los programas sociales estamos suficientemente protegidos y que con eso va a ser suficiente, espero que la opinión pública sí entienda el esfuerzo que hemos hecho por convencer, pero si no se puede convencer no se puede”, argumentó.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Salazar Lomelín hizo un recuento de su reunión ayer en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Muy poco conseguimos, la reunión fue muy larga. Hicimos una propuesta que me parece que es la correcta: apoyar a las empresas sobre todo a las Pymes y MiPymes con un diferimiento del pago de impuestos, así como lo está haciendo la banca.

Desgraciadamente hay una visión de que no se puede tocar el déficit público, no se pueden tocar las finanzas públicas, no se pueden tomar créditos nuevos por parte del Estado y que por otro lado no se pueden rescatar empresas.

Lo hemos explicado cien veces que no es rescate, no es una situación de que vengas a tomar una compañía que esté en pésimas condiciones sino todo lo contrario, evitar que caigan en la insolvencia.

Alguien ha convencido al presidente de que la recaudación se caerá en este año y de que alguna manera podemos sobrellevar la crisis sin que tenga un demérito en las fianzas públicos. Si lo logramos seríamos el único caso en el mundo, si lo ves al salir a la calle las transacciones se han detenido a casi cero, la gente dejó de comprar, no hay transacción diaria de compra y venta que genera el IVA.

La respuesta fue que mejor veíamos más adelante a ver cómo iba la situación”.