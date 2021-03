México no está exento de una nueva crisis económica, afirma López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que el país no está exento de una nueva crisis económica ocasionada por factores externos al país.

En la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que así como hay que cuidarse para que no surja una tercera ola de contagios por COVID-19, se tiene que estar atentos al aspecto económico.

No quiero adelantar nada, pero no hay que confiarnos, siempre actuar con cautela para evitar que las crisis sufra nuestro pueblo, que se siga empobreciendo nuestro pueblo, evitarlo, y eso es lo que estamos haciendo”, destacó.

No por situaciones nuestras, sino por cuestiones externas, no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica, y tenemos que estar preparados”, detalló.

El mandatario mexicano señaló que pese a las condiciones adversas derivadas de la pandemia no hay devaluación, no se ha endeudado al país y se están recuperando empleos.

“Vamos muy bien en la parte económica, recuperando empleos, creciendo en la economía, pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes”, puntualizó.

No vamos a echar las campanas al vuelo y con actitudes triunfalistas, no, prudencia, mantener finanzas sanas, no gastar más de lo que se tiene de ingresos para no tener problemas en el caso de que se presente una crisis externa en lo económico”, externó.