México celebra aceleración de ratificación del T-MEC en Canadá

El subsecretario para América del Norte y negociador del T-MEC, Jesús Seade Kuri, celebró el anuncio del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en el sentido de que acelerará el proceso para la ratificación de dicho acuerdo comercial.

Trudeau aseguró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será un tema prioritario en la agenda parlamentaria canadiense de este año.

Lo anterior adelantará la presentación de la legislación que implementará el tratado, lo que podría concretarse la semana próxima.

Seade Kuri señaló que “el Estado mexicano se mantendrá atento al proceso de aprobación en Canadá que podría concluir en febrero, con lo que se avanzaría en la plena implementación del T-MEC en los tres países”.

We celebrate the decision by Prime Minister @JustinTrudeau to hasten the process of ratification of the #USMCA: our new framework that will greatly benefit our three countries’ employment, industry and peoples. pic.twitter.com/U2DBA0jsi4

— Jesús Seade (@JesusSeade) January 21, 2020