Inversionistas ven futuro incierto en México, asegura Financial Times

Artículo publicado por Financial Times señala que inversionistas tienen un futuro incierto debido al cambio en las reglas que realiza el Gobierno Federal

Un artículo de opinión publicado este domingo en el Financial Times, asegura que tras los cambios hechos por el Gobierno Federal en el mercado energético, muchos inversionistas están tratando de protegerse para evitar pérdidas millonarias en México.

Publicado por Jude Webber, el extenso artículo asegura que pese a que el T-MEC ha sido considerado por el presidente López Obrador como un mecanismo que provocará una avalancha de inversiones en el país, muchas de las empresas están buscando proteger sus inversiones.

De acuerdo con el artículo, esto ocurre debido a los cambios en el sector energético que propuso el Gobierno Federal y que dejan a empresas de energías renovables sin la posibilidad de competir en el mercado y dando una preferencia a la Comisión Federal de Electricidad.

“La medida tiene ramificaciones mucho más allá del sector eléctrico, ya que México se prepara para su recesión más brutal en décadas con hasta 2 millones de empleos en riesgo y la economía se reducirá aproximadamente un 8 por ciento este año”, explica el texto.

Se explica, además, que pese a que el presidente López Obrador declaró que las inversiones extranjeras han aumentado un 1.7 por ciento en comparación con datos preliminares, la suma, en realidad, cayó un 26 por ciento según datos del Banco de México.

Recordó que esta es parte de una serie de “decisiones hostiles para los inversores” y señaló la suspensión de la construcción de una cervecera en Baja California.

Relativo a los cambios de las reglas en el sector energético, explicó que pese a que varias empresas buscaron medidas cautelares, el gobierno mexicano respondió con acciones legales propias por lo que las compañías están considerando demandar a México bajo el esquema del T-MEC y otros tratados de libre comercio.

Acusó que pese a que el presidente ha declarado que no tiene nada contra las empresas de energías renovables, “sus acciones dicen lo contrario“.

Además, señaló que los líderes empresariales se quejan de que el presidente no escucha ni atiende sus preocupaciones.

“López Obrador ha dejado en claro que no tiene intención de revertir los cambios que dice que están ‘poniendo orden‘ en el sector”, se lee.

Finalmente, el Financial Times cita a Daniel Sánchez, socio de la firma de abogados Baker McKenzie, quien aseguró al medio que “no puede haber un solo inversionista extranjero que no tenga miedo cada vez que quiera hacer un proyecto en México porque saben que no hay estabilidad en las reglas”.

Con información de López-Dóriga Digital