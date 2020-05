No buscamos estatizar sector eléctrico, sino poner orden: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que que algunos empresarios estaban realizando "jugosos negocios" en la CFE

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que no busca estatizar el sector eléctrico en el país, sino que se busca eliminar la corrupción y poner piso parejo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Durante la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador detalló que algunos empresarios estaban realizando “jugosos negocios” en la CFE.

“Ahorita hay una campaña hasta en los periódicos más famosos del extranjero de que vamos a estatizar, no, lo que estamos haciendo es poner orden y acabando con la corrupción que existía en la CFE: influyentismo, corrupción sobreprecios, de todo, se está ordenando. Aunque sea en toda la prensa mundial, no vamos a permitir la corrupción, se acabaron los abusos y no es nacionalización, es defender el interés nacional”, refirió.

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo acuerdo energético que limita la generación de energía renovable y cambia ciertos criterios para, según el sector privado, atentar contra la competencia favoreciendo a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador refrendó su compromiso de que no “modificar las llamadas reformas estructurales y en particular la energética y lo voy a cumplir, estoy respetando los contratos en todo el sector energético“, y apuntó que las medidas tomadas por su administración eran necesarias.

“Se me hace exagerado y de poca sensibilidad social el estar pensando en el lucro porque no se les está quitando los negocios, no se les está suspendiendo los contratos es buscar un equilibrio para que la CFE tenga las mismas condiciones que tienen las empresas particulares, se había llegado al extremo de que tenían más privilegios estas empresas particulares que le venden energía eléctrica a la CFE que a la propia CFE”, indicó.

“Había todo un plan para arruinar, para quebrar a la CFE. ¿Cuál era el beneficio para el pueblo? Que me digan si con estas reformas que hicieron si bajaron el precio de la luz, al contrario cada vez lo aumentaban más. Ahora estamos poniendo orden con ese propósito”, detalló.

Con información de López-Dóriga Digital