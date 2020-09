Inversionistas tienen mucha confianza en México; saben que existe auténtico Estado de Derecho, afirma AMLO

El presidente López Obrador afirmó que los inversionistas tienen buena información sobre en qué país colocar su dinero, eligiendo a México

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que los inversionistas tienen mucha confianza en el país, en el cual existe un auténtico Estado de Derecho, lo que repercute en el tipo de cambio.

En la conferencia matutina de este viernes, López Obrador afirmó que los inversionistas tienen buena información sobre en qué país colocar su dinero.

En efecto, se está apreciando el peso, hay mucha confianza en México, tiene que ver con que existe un auténtico Estado de Derecho”, declaró.

“Los inversionistas tienen muy buena información, saben dónde hay riesgos de inestabilidad política donde no hay pisos parejo y se apoya a empresas o bancos y no hay libre competencia. Los inversionistas saben si existe Estado de Derecho o no, si es un Estado de chueco“, argumentó.

“Los inversionistas saben dónde domina o no el influyentismo, saben si el gobierno es serio y responsable o no, imagínense antes”, destacó.

El mandatario mexicano señaló que en anteriores administraciones federales, los funcionarios públicos cobraban a los inversionistas hasta un millón de pesos para lograr una junta.

