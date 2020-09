INDEP subastará autos de lujo, inmuebles y mercancía para apoyar al sector Salud

Autos de lujo, imuebles y mercancía diversa serán subastados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el 20 de septiembre en Los Pinos

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) publicó la convocatoria de su Séptima Subasta con Sentido Social de 2020, a realizarse el próximo 20 de septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos, cuyos recursos se destinarán al sector Salud.

En este proceso se pondrán a la venta 295 lotes, integrados por automóviles listos para circular y vehículos no aptos para matricular, así como terrenos y mercancía diversa, cuyo precio de salida total es de 108.5 millones de pesos.

Entre los artículos que se subastarán destacan cinco vehículos de lujo:

Mercedes Benz G500 modelo 2018. Puja inicial: 852 mil 300 pesos.

modelo 2018. Puja inicial: 852 mil 300 pesos. Cadillac Escalade blindada modelo 2018. Puja inicial: 846 mil 700 pesos.

blindada modelo 2018. Puja inicial: 846 mil 700 pesos. Audi Coupe R8 modelo 2015. Puja inicial: 564 mil 300 pesos.

modelo 2015. Puja inicial: 564 mil 300 pesos. BMW X3 modelo 2019. Puja inicial: 412 mil 800 pesos.

modelo 2019. Puja inicial: 412 mil 800 pesos. Mercedes V12 Biturbo S65 modelo 2007. Puja inicia: 158 mil pesos.

Entre los inmuebles que se subastarán, hay nueve que pertenecían a Ferrocarriles Nacionales de México ubicados en distintos estados de la República. Entre los que sobresalen dos:

Fracción de terreno rústico en Coahuila. Extensión de 98 mil 536 metros cuadrados de superficie, dentro de la línea ferroviaria. Colindante con la carretera federal de Torreón a Tlahualilo. Precio base: 48 millones 11 mil 600 pesos.

Fracción de terreno urbano en Guanajuato. Superficie de 5 mil 448 metros cuadrados, con construcción de bodega y malla ciclónica. Localizado dentro de la línea ferroviaria, en San Miguel, León de los Aldama. Precio base: 8 millones 343 mil 469.

Además se pondrá a la venta una casa habitación con superficie de 116 metros cuadrados ubicada en San Mateo Otzacatipan; tendrá un precio de salida de 1 millón 153 mil 300 pesos.

Entre la mercancía diversa que se pondrá en subasta están:

2 mil 733 piezas de rollos de tela tipo tafeta. Precio de salida: 680 mil 300 pesos.

tipo tafeta. Precio de salida: 680 mil 300 pesos. 850 sillas desarmadas , para oficina marca MASS. Precio de salida: 551 mil 400 pesos.

, para oficina marca MASS. Precio de salida: 551 mil 400 pesos. 17 mil 328 vasos de vidrio , en varios colores. Precio de salida: 186 mil 200 pesos.

, en varios colores. Precio de salida: 186 mil 200 pesos. 11 cápsulas de spa, para terapia corporal. Precio de salida: 158 mil 400 pesos.

Los bienes fueron transferidos al INDEP por Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial de la Federación (PJF), el SAT Comercio Exterior (SAT) y el SAT Fisco Federal.

Las características de todos los lotes que integran la subasta se pueden consultar en el portal http://presencial.indep.gob.mx.

El viernes será el último día de registro para esta subasta a través del correo electrónico [email protected].

El INDEP señaló que aplicarán medidas de higiene y protección para evitar contagios de COVID-19, tales como el uso obligatorio de cubrebocas y caretas para todos los asistentes.

Para evitar la aglomeración de personas, solo se permitirá el ingreso a los 150 primeros participantes, sin acompañantes, que hayan completado su registro y presentado sus garantías, conforme a las Bases de Venta.

El INDEP recordó además que no tiene gestores, no vende mercancías a través de redes sociales, no acepta anticipos, ni aparta bienes.

