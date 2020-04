Ford inicia producción de insumos médicos para atender COVID-19

La automotriz Ford anunció que producirá equipos e insumos médicos que trabajadores de salud, socorristas y pacientes necesitan para hacer frente al COVID-19.

Starting tomorrow, we will begin production of a new powered air-purifying respirator (PAPR), with design and testing consultation from @3M.

We are also leading efforts to manufacture reusable gowns, #COVID19 test collection kits, and produce face masks. #PPE #BuiltFordProud pic.twitter.com/vS5LnYmtQ7

— Ford Motor Company (@Ford) April 13, 2020