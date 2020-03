El mundo va hacia una recesión: asesor del Bank Hapoalim

Leonardo Leiderman, profesor de Ciencias económicas en la Universidad de Tel Aviv y asesor del Bank Hapoalim, señaló que el mundo va hacia una recesion por la pandemia generada por el COVID-19

Leonardo Leiderman, profesor de Ciencias Económicas en la Universidad de Tel Aviv y asesor principal de Bank Hapoalim, afirmó que el mundo va hacia una recesión “por lo menos el segundo trimestre de este año que empieza el primero de abril y el tercer trimestre”.

Por ejemplo, Goldman Sachs sacó un pronóstico en el que dice que el PIB, el producto interno bruto de Estados Unidos va a caer en un 5% en términos reales en el segundo trimestre del año… en cuanto a lo financiero estamos viendo una caída en las acciones en la gran mayoría de las bolsas en el mundo, en los bonos, incluso el oro ha estado cayendo en el último tiempo”, añadió.

En entrevista desde Tel Aviv, dijo que hay una relación muy estrecha entre la emergencia desatada por el brote de COVID-19 y la economía.

Explicó cómo las cuarentenas tendrán un impacto en la economía y destacó que la salud es la prioridad:

Cuarentenas van en contra de lo que sabemos de una economía, donde mucho depende de las relaciones entre individuos, entre comercios, reuniones de empresas, etcétera, etcétera. Comercio internacional, es un punto en el que la medicina va por un lado y la economía va por otro, pero donde lógicamente la prioridad es hacia la medicina”.

Señaló que vendrán una serie de desafíos en el ámbito económico si se presenta una ola de despidos.

“En China hemos visto un freno total de la economía en el mes de febrero y en el mes de marzo se está empezando a ver una vuelta, una vez que se alivió la parte médica en el mes de marzo en forma parcial hay más y más retorno de empleados y empresas al trabajo”.

LIQUIDEZ, LA PALABRA CLAVE

Así lo explicó:

“Los bancos quieren estar líquidos, las empresas quieren estar líquidas, y los individuos quieren estar líquidos, por cualquier contingencia. Esta crisis, como toda crisis en algún momento va a terminar y en muchas crisis hemos visto que aquellos que se apuraron y vendieron sus acciones y sus bonos y sus fondos de pensión y de jubilación después se arrepintieron de esto, pero lógicamente no hay nada seguro y estamos en algo que está desarrollándose mientras estamos hablando”.

Muy interesante que mientras hay gran volatilidad en las bolsas en cuanto a los mercados cambiarios no vemos eso tanto, ese no es el caso en los mercados emergentes como por ejemplo en Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos países que esta crisis los ha tomado malparados porque están en un proceso de transición, porque tienen sus problemas de estabilización de la economía y entonces la reacción del mercado cambiario es muy muy fuerte”.

“En Latinoamérica vemos un impacto que va a ir creciendo con el tiempo, por un lado, tenemos el hecho que Latinoamérica es bastante globalizada entonces al caerse el comercio internacional por ejemplo si China demanda menos productos de Brasil la economía de Brasil sufre. también en Latinoamérica la curva del contagio va a ir creciendo con el tiempo, lamentablemente, nadie se va a escapar de esto. Tenemos países que no están bien parados y tienen todavía que estabilizar su economía como es el caso de Argentina, que tuvo elecciones no hace mucho tiempo y todavía no tiene un paquete de estabilización de la economía bien organizado y estable, y tenemos países como Brasil o Chile, que es un gran exportador del cobre y la demanda de las comodities está bajando tremendamente y entonces está todo afectado”.

Leonardo Leiderman aseguró que la política económica de todos los países del mundo se moviliza para contrarrestrar los efectos de la recesión.

Sin ninguna duda no hay ninguna política fiscal o monetaria o política macroeconómica que va a poder frenar el problema médico de la corona, pero por lo menos tratar de aliviar los efectos en la economía real… lo que está claro en todo este mundo es que las próximas semanas, los próximos meses van a ser meses de gran incertidumbre, gran volatilidad, volatilidad no solo en lo financiero, sino en las noticias que vamos a estar recibiendo, pero una conclusión un poco alentadora es ver el caso de China y el caso de Corea del sur, el caso de Singapur, el caso de Taiwán que son países en los que la impresión que tenemos es que ya han tocado fondo y están en una mejoría tanto en la parte médica como en la parte económica y social”, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital