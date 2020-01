Economía mexicana debe mantenerse con una enorme disciplina: José Ángel Gurría

José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, apuntó que la certidumbre jurídica es fundamental para que México logre un crecimiento económico sostenido

José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aconsejó que la economía mexicana debe mantenerse con una “enorme disciplina” y hacer claro el Estado de Derecho para atraer inversiones.

“Hay que mantenerse con una enorme disciplina, con una enorme objetividad, analizando cómo se van comportando las diferentes variables y abordarlas una después de otra, teniendo las prioridades muy claras de lo que más importa. No tenemos tanta capacidad de influenciar el contexto internacional, y por lo tanto hay que hacer el doble esfuerzo de hacer claras, predecibles, las leyes internas y el Estado de derecho para atraer inversiones” argumentó.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en su espacio para Radio Fórmula, Gurría Treviño señaló que existe en la actualidad una clara desaceleración a nivel mundial, ocasionada por las tensiones comerciales, las cuales ocasionan que no se haga inversión.

“Fue un año en el que hay una clara desaceleración mundial. Después de 10 años de crisis parecía que ya íbamos a estar recuperando la tasa de crecimiento previa a la crisis (4 por ciento), y resulta que no. ¿Cual es las razón? Las tensiones comerciales, a partir de 2018 se empiezan a tomarse medidas de poner tarifas a las importaciones. Eso genera incertidumbre, el peor enemigo del crecimiento”, apuntó.

“El que tiene que tomar inversiones (…) no sabe si puede vender, si no sabes si tienes acceso a los principales mercados porque las reglas cambian, ¿qué haces entonces? No inviertes, dice ‘no voy a tomar riesgo mientras no vea claro'”, subrayó.

“El comercio ya iba creciendo en 2017 al 5.5 por ciento y ahora creció a cero, el último trimestre creció negativo. Las inversiones, que es la semilla del crecimiento del mañana, se cayeron”, aclaró.

El secretario general de la OCDE apuntó que esta situación afectó el crecimiento económico de nuestro país, combinado con un aprendizaje que ocasiona el primer año de gobierno de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“¿A quién le afecta más esta situación? A un país como el nuestro, que está muy abierto, que depende mucho del comercio internacional, que el 60 por ciento del PIB representa su comercio internacional. En el momento en que la tensión se fija en el terreno comercial y las inversiones, nos afectan más”, dijo. “En el contexto nacional, nos afecta un primer año de gobierno, en la cual se definen dónde están las cosas y definir las prioridades, para el segundo año de gobierno comenzar con las grandes políticas”, indicó.

“En 2019, se contrajo el gasto público, pero además se tomaron algunas opciones: se contrajo en algunos sectores para beneficiar a otros, como en el caso de Pemex, en donde se logró que se detenga la caída en la capacidad de producción de petróleo, incluso se revirtió ligeramente”, apuntó.

Gurría Treviño apuntó que la certidumbre jurídica es fundamental para que México logre un crecimiento económico sostenido.

“La certidumbre y la confianza son fundamentales (para alentar inversiones)y esto depende en gran medida de, primero, el contexto legislativo regulatorio y el hecho de que sea predecible este contexto, que sean estables las normas y las reglas (para los inversores)”, señaló.

“La certidumbre jurídica es la base y es parte crucial de lo que llamaríamos el Estado de Derecho. No solo es una cuestión de que haya un buen sistema judicial para resolver diferencias o contratos, es la garantía de que la gente pueda invertir en un país como el nuestro. Que no solo el marco jurídico sea adecuado, sino estable, con el objeto de que uno pueda tomar decisiones de inversión dentro de este marco jurídico”, aclaró.

Otras de las cosas que se tienen que abordar en México son los temas de las pensiones y la deuda de Pemex.

“Mencioné que hay dos cosas que ver: el tema de Pemex, cuidar mucho el rating para que no fuese a jalar al rating nacional, y se ha trabajado mucho este año en el tema de Pemex en limpiar los vencimientos de deuda de 2019, e inclusive 2020. Esto va a dar mucha tranquilidad en cuanto que no hay que estar yendo al mercado para estar pagando la deuda. Se capitalizó a Pemex, le pusieron 100 mil millones de pesos de capital adicional. En los hechos esa recomendación que hicimos se siguió”, apuntó.

“El tema de las pensiones es un asunto importante porque el fondo del problema es que aportamos el 6.5 por ciento de los salarios entre los obreros y los patrones, cuando tendríamos que estar aportando alrededor del 18 por ciento a las fondos de pensiones para que al jubilarse, una persona pueda recibir alrededor del 60 o 70 por ciento de lo que ganaba antes de jubilarse”, señaló.

“En este momento, con el 6.5 por ciento, se podría jubilar con un 20 o 25 por ciento de lo que ganaba. Corremos el riesgo de tener una generación de viejos pobres, y esto tiene consecuencias sociales muy serias. Además, el gobierno se ha comprometido a asegurarle una pensión de al menos un salario mínimo a los trabajadores, y por lo tanto se haría un agujero muy grande a las fianzas públicas en el futuro”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital