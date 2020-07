“Desproporcionado” que cubrebocas ayude a relanzar economía, afirma AMLO

El presidente López Obrador consideró "desproporcionada" la afirmación sobre el cubrebocas del secretario de Hacienda, Arturo Herrera

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, consideró “desproporcionada” la afirmación del secretario de Hacienda (SHCP), Arturo Herrera, en el sentido de que el cubrebocas sería un elemento clave para reactivar la economía en México.

El mandatario mexicano afirmó en la conferencia matutina de este miércoles que si esto fuera cierto se lo pondría de inmediato.

“Creo que está muy desproporcionado, ojalá que fuese eso. Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía me lo pongo de inmediato, pero no es así. Sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos, no creo que haya dicho eso Arturo (Herrera)”, subrayó.

López Obrador defendió que el uso de cubrebocas “no tiene que ser por decreto, por orden” ya que los ciudadanos son “mayores de edad” y saben cuidarse.

“Lo más importante es que hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho no enfermarnos, en este caso no contagiarnos, de nuestra actitud”, declaró.

En una reunión virtual con miembros del Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Herrera Gutiérrez afirmó que el cubrebocas “va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía” en México.

El titular de Hacienda explicó que esta afirmación fue solo una analogía para explicar que en esta nueva normalidad se tendrían que utilizar medidas de cuidado sanitario.

“Lo utilice como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado, y que la economía va a estar trabajando en circunstancias distintas. Fue una analogía para decir que vamos a tenernos que reorganizar”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital