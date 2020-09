Descarta AMLO adquirir deuda en caso de rebrote por COVID-19

Hacienda apuntó que, en caso de rebrote por COVID-19, se tendría como segunda línea de defensa el endeudamiento; hoy López Obrador lo descartó

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su administración vaya a adquirir deuda en caso de un rebrote de casos por COVID-19 en el México.

Ayer, la Secretaría de Hacienda, en voz del subsecretario Gabriel Yorio, apuntó que en caso de existir un rebrote de COVID-19 en México, se tendría como segunda línea de defensa el endeudamiento.

Descarto esa opción, esa posibilidad (adquirir deuda), tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional. Nos está ayudando el que se está apreciando el peso”, argumentó.

El presidente López Obrador argumentó que dicho aumento de deuda se presentó en caso de que hubiera una caída en la economía y ante una probable depreciación del peso ante la emergencia sanitaria, lo cual no ha ocurrido.

“Yo espero que se recupere la economía, esto nos va a ayudar en el momento de deuda y la apreciación del peso, que llegó a estar a más de 25 por dólar y que bajó, está como a 21.34 pesos. Llevamos siete o cinco semanas con el preso apreciándose”, reiteró.

“Esto también influye en la disminución del monto de deuda proceso no veo ningún riesgo, no se advierte y toco madera que vaya a haber un rebrote de la pandemia, y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote en la crisis económica. Poco a poco pero vamos saliendo”, refirió.

