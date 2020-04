Confirma Banxico plan extraordinario para apoyar a la economía por 750 mil mdp

Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México (Banxico), explicó las acciones aprobadas por dicho organismo para apoyar al sistema financiero y que incluyen un monto de 750 mil millones de pesos, equivalente al 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el gobernador del Banco de México aclaró que entre las medidas destaca la dotación de recurso de Banxico a las instituciones de banca múltiple y de desarrollo para que las canalicen a empresas y personas físicas afectadas por la crisis ocasionada por el coronavirus COVID-19.

“El martes de esta semana la Junta de Gobierno consideró adecuado ajustar la postura de política monetaria en una reducción fuera de calendario, con una reducción de 50 puntos base y una serie de medidas para contribuir a que el financiamiento fluya en nuestra economía, en una situación donde la actividad económica se contrae de manera tan súbita y repentina, como está sucediendo de cara a la aversión al riesgo que se ve en los mercados financieros globales, los ajustes en los portafolios, fuga de capital”, indicó.

Para tratar de que no se segmente el crédito en la economía y solo llegue a los de menor riesgo y de mayor tamaño. se pusieron en marcha estas medidas para tratar tanto de mejorar la operación de los mercados financieros por un lado, a través de diferentes facilidades facilidades, mejores y de regulaciones, y otra que es a través de inducir financiamiento a los intermediarios en particular a la banca comercial y de desarrollo para que canalicen de manera directa financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa, y también inclusive a las personas físicas”, dijo.

Díaz de León Carrillo señaló que el monto a pequeñas, medianas empresas y personas físicas será de 350 mil millones de pesos, por lo que instó a que acuden a su banco para ver la forma en que pueden adquirilo.

“Las ventanillas dirigidas a pequeñas y medianas empresas y personas físicas son por un total de hasta 250 mil millones de pesos, otra de las ventanillas son para la operación interbancaria y dar liquidez a los mercados, pero en su conjunto son por mas de 3 puntos del PIB, que se ponen para tratar de que no se dé un ‘frenón crediticio’ y no se presenten cuellos de botella en el flujo de recursos, que es cuando más se necesitan, que es cuando las empresas y hogares necesitan un financiamiento para hacer frente a estos menores ingresos por la emergencia”, subrayó.

“Esta emergencia pone en riesgo el sistema de pagos y el desarrollo del sistema financiero, por eso consideramos conveniente que el Banco de México ponga estas facilidad des liquidez para que fluya el financiamiento a los agentes económicos que más lo necesitan, usualmente los que tienen menos acceso a etas fuentes son las micro, pequeñas y medianas empresas, por eso está dirigido a ese sector en particular”, explicó.

“Claramente es un momento para soportar el efecto de la emergencia, muchas empresas tendrán que identificar como obtener recursos pagara pagar su capital de trabajo, su nómina, cubrir la renta de sus locales y no están pesando en expandir su capacidad productiva bajo estas condiciones, por eso el financiamiento es clave para que se tenga este capital de trabajo en los siguientes meses. Lo importante es que no lleguen a las cenizas, que puedan soportar esta emergencia de la mejor manera posible y que puedan retomar su actividad productiva en cuando las condiciones se normalicen”, refirió.

Con respecto a la baja de 50 puntos en la tasa de Interés, la cual se determinó dejarla en 6 por ciento, el gobernador de Banxico recalcó que contribuirá a que se reactive la actividad productiva cuando termine la emergencia sanitaria.

“Cuando baja el costo de financiamiento, la gente está dispuesto a pedir prestado o pedir un crédito, las empresas pueden encontrar atractivo invertir en alguno de sus proyectos o de sus planes, obviamente en la mitad de una emergencia lo más importante es la disponibilidad de recursos”, profundizó.

Díaz de León Carrillo detalló que hay 185 mil millones de dólares en reservas, y compartió la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuidar dichos recursos durante esta crisis ocasionada por el coronavirus.

“Puedo entender que en una situación de complejidad económica, las reservas que hemos estado acumulando por muchos años son parte de un acervo clave y hasta estratégico en moneda extranjera que le puede ayudar al país en diferentes escenarios. Compartimos la visión de que es muy importante cuidarlas”, aseveró.

El gobernador de Banxico detalló su reunión con el presidente López Obrador para tratar de ver si se pueden adelantar los remanentes de operación del presente año.

Recalcó que la reunión fue de respeto institucional y cordialidad, en donde se le expresó al mandatario mexicano que adelantar dichos recursos no era posible, explicándole el proceso que se sigue para que, e caso de existir dichos remanentes, se le otorguen al gobierno mexicano.

“Es comprensible que en una situación de emergencia se quieran revisar los posibles elementos que puedan dar margen de maniobra y recursos para enfrentar la emergencia, y uno de ellos es el relacionado con el remanente de operación de Banxico, (…) que s cuando al cierre del año se hace un recuento de cuáles fueron las fuentes de ingreso y egreso, y cuando hay un remanente de operación la propia ley establece criterios para entregarlo al gobierno federal”, dijo.

“Al año pasado no hay remanente, de hecho hubo pérdida en el ejercicio del año pasado, por lo que pueda suceder este año pudiera haber lugar a resultados positivos y si hay lugar a un remanente, pero su tiempo no es ahorita, es después del cierre del ejercicio, después de diciembre. Normalmente es en abril del siguiente año cuando se determinará si existe o no ese remanente de operación.

Este proceso lo conversamos con el presidente de la República en un ambiente de cordialidad y de respeto institucional”, finalizó.