Comisión Europea propone suspensión de las reglas fiscales ante COVID-19

La Comisión Europea activó este martes la “cláusula de salvaguarda” que permite a los países desviarse de los objetivos de ajuste de déficit y deuda fijados por la Unión Europea en caso de un choque económico severo para facilitarles que efectúen el gasto necesario frente al coronavirus.

“Esto es nuevo y no lo habíamos hecho nunca. Hemos activado la cláusula de salvaguarda“, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje en vídeo en su cuenta de Twitter.

We promised we’ll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz

