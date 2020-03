Cancelar planta cervecera impactará al PIB y al Estado de derecho, dice la Canacintra

El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, afirmó que aun cuando no hay ruptura entre el gobierno y la iniciativa privada, “sí hay una molestia" del empresariado nacional

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) calculó que la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, representará un impacto económico para México de entre 1.0 y 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al tiempo que vulnera el Estado de derecho.

En conferencia de prensa, el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez, afirmó que aun cuando no hay ruptura entre el gobierno y la iniciativa privada, “sí hay una molestia” del empresariado nacional “ante una terrible, ilegal e unilateral acción”.

Por ello, exigió garantías “porque la economía no funciona si no hay libertad de empresa garantizada en el artículo 5 Constitucional, no hay libertad si se vulnera el Estado de derecho”.

Sobre la consulta ciudadana, la Canacintra dijo que “rechaza la consulta organizada en Mexicali con el objetivo político de frenar una inversión internacional. Una inversión multimillonaria que se ve amenazada por el egoísmo y los cálculos electoreros de unos pocos que se oponen al beneficio de todos”, en donde calificó de “mezquino que en medio de la emergencia sanitaria se permitiera la consulta”

Castellanos Férez advirtió que durante siete meses la empresa dueña del Grupo Modelo, cuya inversión para la planta es de mil 400 millones de dólares, estuvo en pláticas con las autoridades, especialmente con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y se le engañó, porque “supo de la decisión del gobierno y consulta por los medios”.

Al asegurar que Constellations Brands cumplió estrictamente con las leyes, explicó que el argumento de que la instalación de la empresa en Mexicali quitaría el agua de la población es falsa, porque la empresa solo consumiría 0.2 por ciento del agua disponible en Mexicali, que es de dos mil 800 millones de metros cúbicos.

Por tanto, insistió, “no se pone en riesgo el abasto de agua para la población”, sobre todo porque la empresa se comprometió a aplicar una huella hídrica neutra, es decir, haría obras que ahorrarían un volumen igual al consumido que sería de cinco millones de metros cúbicos.

Enoch Castellanos advirtió que “la libertad de empresa y el Estado de derecho no se pueden someter a consulta. Exigimos al gobierno de Baja California y al gobierno federal que garanticen el Estado de derecho y la libre empresa”.

Insistió en que la cancelación de una inversión, que ya cuenta con todos los permisos, “representa no solo un atentado a toda empresa que quiere invertir en México, sino para las que ya están instaladas y operando”.

La Canacintra apuntó que “México se encuentra en la antesala de una de las mayores crisis sociales y económicas de que se tienen memoria, derivado de los riesgos por la emergencia sanitaria por el COVID-19, y en estos momentos se requiere de toda la ayuda, de la inversión pública inteligente, de una fuerte inversión privada nacional e internacional”.

Frenar la inversión de Constellations Brands con engaños “pone en riesgo la inversión en México y con ella, la recuperación económica y los empleos que tanto necesitamos. No podemos ahuyentar la inversión que sostiene millones de empleos en todo el país”.

Con información de Notimex