Video Óscar Valdez derrota por nocaut a Miguel Berchelt y es el nuevo campeón del peso ligero junior

El mexicano Óscar Valdez se proclamó nuevo campeón del peso ligero junior, versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer por nocaut en el décimo asalto a su compatriota Miguel Berchelt.

La agresividad de Valdez fue la llave que le abrió el camino al título al no dejar que su compatriota pudiese responder al castigo que le infligió durante toda la pelea.

Valdez (29-0, 23 KOs), excampeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y dos veces olímpico, protagonizó la gran sorpresa de la velada al imponerse a Berchelt (38-2, 34 KOs), que llegaba como el gran favorito a la pelea celebrada en el MGM Grand de Las Vegas.

El nuevo campeón colocó un gancho de izquierda demoledor al final del décimo asalto que dejó tendido en la lona a su compatriota en lo que bien puede ser el nocáut del año.

Valdez, de 30 años, reclamó el título del CMB de Berchelt y obtuvo la mayor victoria de su carrera profesional.

No hay nada mejor en la vida que demostrarle a la gente que está equivocada”, declaró Valdez. “Tengo una lista de personas que dudaban de mí. Mis ídolos dudaban de mí. Los analistas de boxeo dudaban de mí. Dijeron que Berchelt me iba a noquear. Tengo un mensaje para todos: No dejes que nadie te diga lo que puedas y no puedes hacer”, recalcó.