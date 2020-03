Video Héctor Herrera pide a mexicanos atender cuarentena por COVID-19

El jugador del Atlético de Madrid compartió su experiencia en España durante la crisis del coronavirus y pidió a los mexicanos ser responsables

Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid, compartió su experiencia en España durante la crisis del COVID-19 y pidió a la sociedad mexicana ser responsable ante la potencial expansión del coronavirus en territorio nacional.

“Además de mandarles un saludo y agradecerles por sus muestras de cariño, quiero invitar a mi gente de México a que haga conciencia de la importancia de este virus, a que sean más responsables y agradecidos porque la naturaleza les ha dado una gran oportunidad de tiempo”, expresó a través de un video en redes sociales.

El mediocampista tijuanense aseguró que las medidas tomadas en España durante la fase uno del coronavirus no fueron las indicadas, por los que instó a los mexicanos a respetar las indicaciones de las autoridades, con el fin de no experimentar lo acontecido en suelo ibérico.

“Entiendo y admiro que a veces los mexicanos nos sentimos invencibles. Que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus. Quizás no, y ojalá no. Pero pensemos en nuestros papás y abuelos, que son los más vulnerables ante este virus”, agregó.

No dudo en demandar unión y compromiso a sus compatriotas ante la pandemia, evitando el contacto físico, siendo solidarios y permaneciendo en casa, pues las cuarentenas “no son vacaciones“.

Con información de Notimex