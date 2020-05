Troy Aikman confía en que Prescott y Cowboys alcanzarán acuerdo

Troy Aikman se dijo confiado en que Dak Prescott y Cowboys de Dallas puedan llegar a un arreglo antes del 15 de julio

El tres veces ganador del Super Bowl, el exmariscal de campo Troy Aikman, se dijo confiado en que el pasador Dak Prescott y Cowboys de Dallas puedan llegar a un arreglo antes del 15 de julio, fecha límite que estableció la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

Amo a Dak Prescott, amo todo de él. No digo nada que los Cowboys no sepan. Le pagarán. Ganará mucho dinero y creo que será el mariscal de campo de Dallas durante muchas temporadas, en donde continuará teniendo una gran carrera”, afirmó este lunes en una entrevista.

El estelar expasador del equipo de la “Estrella solitaria” en la década de 1990, está seguro de que ambas partes resolverán sus diferencias, aunque aseguró que muchas personas han creado polémica en donde no la hay.

Me sorprendió que haya habido tanta discusión sobre su contrato. No es que no vaya a jugar para Cowboys en 2020. Ya sea que esté franquiciado o tenga un acuerdo, va a estar aquí jugando y eventualmente se llegará a un acuerdo”.

Cowboys volvió a etiquetar a Prescott como jugador franquicia a con 31.4 millones de dólares, pero el quarterback espera un contrato millonario y por varias campañas.

De acuerdo con los últimos reportes, el egresado de la Universidad Estatal de Mississippi rechazó la semana pasada una oferta por 175 millones de dólares y cinco temporadas, ya que uno de sus requisitos es que durante el último año pueda percibir la cantidad de 45 millones.

Con información de Notimex