Tiger Woods revela que recibió un golpe de Muhammad Ali

Durante una videollamada, el golfista Tiger Woods relató el momento en que recibió un golpé en las costillas de Muhammad Ali

Me estaba registrando en el hotel y solo tenía mi mochila y literalmente mis palos de golf. Solo me iba a quedar por un día; iba a dormir, me iba a levantar temprano a la mañana e iba a jugar. Estaba en la recepción haciendo fila y de repente me golpearon en las costillas, del lado derecho. Sentí un fuerte dolor y me di vuelta con la intención de golpear a alguien. Estaba enojado. Miro a mi alrededor y Muhammad Ali me dice: ‘Hola, niño’, y yo dije ‘¿Por qué tuviste que darme ese golpe de amor tan fuerte?’ Ya era viejo, pero aún pegaba fuerte y sí dolía”, relató.

Cuando Zuel preguntó si le había pasado por la mente devolverle el golpe, Woods comentó: “No, no, no, no. ¡Iba a perder en esa!”.

Por otra parte, el golfista de 44 años manifestó que Michael Jordan es un deportista tan competitivo e intenso que se identifica con él.

Ambos atletas son grandes amigos y Jordan calificó de increíble el triunfal regreso que tuvo Tiger, cuando el año pasado ganó por quinta vez The Masters en Augusta National, luego de superar una serie de cirugías y años de alejamiento en la competencia.

A pregunta directa de golfdigest.com sobre si ha conocido un atleta tan competitivo como él, Woods respondió que “uno A y uno B, yo y Michael. Creo que es más competitivo exteriormente que yo, pero tengo mis tendencias a ser un poco competitivo a veces”.

De aquel día de 1997 que jugó golf con Jordan, compartió que “fue genial. En mentalidad puedo relacionarme con eso. Puedo relacionarme con la intensidad”.

Con información de López-Dóriga Digital y Notimex