Técnico del Betis sugiere a jugadores probarse un pantalón cada cuatro días

Consciente que los descuidos pueden estar a la luz del día, el director técnico del Real Betis Balompié, Joan Francesc Rubi, recomendó a sus dirigidos probarse un pantalón cada cuatro días para saber si han entrenado de la mejor manera estando en casa.

Sabe que en estos momentos sin futbol, la preparación física será importante para cada uno de los elementos, entre ellos los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, para que lleguen en óptimas condiciones una vez se reanude la Liga española, que está suspendida, como otras más, debido a la pandemia del COVID-19.

Es fundamental que un jugador no venga con dos kilos de más a entrenar, o que se sobrecargue porque no llegue en forma… Va a ser un visto o no visto. Quiero tener problemas para ver quién juega porque todos están bien, pero me consta que se está trabajando”, indicó.