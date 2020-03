Setién ofrece disculpa por actitud de su auxiliar en el Clásico

El entrenador español del FC Barcelona, Enrique Setién, lamentó que los medios hayan hecho noticia de las imágenes de su auxiliar Eder Sarabia durante el Clásico ante el Real Madrid, donde se ve cómo en repetidas ocasiones maldice las circunstancias del partido.

No obstante, también alzó la voz respecto a las críticas recibidas, argumentando que, si son de funcionamiento futbolístico, las toma de la mejor manera; sin embargo, cuando implica actitud o comportamiento, no son válidas.

Esa situación me ha afectado mucho a mí, es un tema me preocupa mucho. Nos pueden criticar porque haces mal los cambios, porque planteas mal los partidos, pero no por el comportamiento”, agregó.